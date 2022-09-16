بالصور:قوات من حشد العتبات المقدسة تلقي القبض على مجموعة تقوم بتسليب الزائرين

2022/09/16 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات فرقة العباس القتالية ل٢٦ حشد

شعبي ) القبض على مجموعة خارجة عن

القانون تستقل دراجات نارية وتحمل آلات

حادة وتضايق الزائرين وتقوم بأعمال

تسليب.

وبحسب بيان اقيادة الفرقة حصلت وكالة

نون الخبرية

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