2022/09/16 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أشر رئيس لجنة التربية في اتحاد معلمي كوردستان احمد كركوكي، الجمعة...

ظهرت المقالة استبعاد نص ” لا اله الا الله” من منهج دراسي يثير الجدل في اقليم كردستان أولاً على المسلة.

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