2022/09/16 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، عن أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع...

ظهرت المقالة إسرائيل تتوقع تطبيع 3 دول عربية واسلامية معها خلال سنتين أولاً على المسلة.

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