شاهد بالفيديو.. اشادة واسعة بالكرم العراقي من خلال تقديم الخدمات لزائري الامام الحسين

2022/09/16 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X48xOthsFuQ

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