الجنيه الإسترليني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى في 37 عاما

2022/09/16 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ حوالي 37 عاما، منخفضا دون 1.14 دولار لأول مرة منذ عام 1985، وسط مخاوف بشأن ركود الاقتصاد البريطاني والضغوط الناجمة عن ارتفاع العملة الأميركية.وتراجع الإسترليني إلى حوالي 1.1351 دولار، منخفضا بنسبة 1 بالمئة خلال تعاملات الجمعة، عقب بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة بأعلى […]

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