وقفات احتجاجية ضد المدعو “باسم الكربلائي” في عدد من جوامع بغداد

2022/09/16 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نظم عدد من المصلين في جوامع بغداد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة تنديدًا بمل تناوله الرادود الشهير باسم الكربلائي ضد الصحابة.

وقال رئيس رابطة ائمة وخطباء الاعظمية مصطفى البياتي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إنه “خرج مئات من المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم في عدد من جوامع مدينة الاعظمية والعاصمة بغداد تنديدًا لما تناوله الرادود باسم الكربلائي ضد صحابة النبي”.

وأضاف انه “المجمع الفقهي لم يدع الى هذه الاحتجاجات بل انها خرجت عفوية ودون اي دعوى من اية جهة”.

ودعا البياتي، “جميع ابناء الشعب العراقي الى نبذ خطاب الكراهية والفتنة لانه لا يمثل منهج اهل البيت والصحابة وجميع الصالحين”.

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