شاهد.. فوضى ’عارمة’ بسبب قلة مركبات نقل الزائرين العائدين من كربلاء

2022/09/16 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

شهدت مقتربات محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، فوضى كبيرة بين جموع الزائرين العائدين من مراسم زيارة الاربعينية بسبب قلة المركبات.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، حدوث فوضى بين الزائرين المتجمعين بانتظار عجلات النقل التي لا تكفي لاعدادهم الكبيرة، وذلك في اطار التفويج العكسي.

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