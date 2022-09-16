2022/09/16 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



بدء بالتفويج العكسي لزوار الأربعينية من كربلاء إلى باقي المحافظات المركز الخبري الوطني.

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