2022/09/16 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة 09/16/2022، عن تسجيلها حالات ولادة لزائرات...

ظهرت المقالة الصحة تسجل حالات ولادة لأجنبيات في زيارة الأربعين أولاً على المسلة.

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