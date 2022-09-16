نينوى تعلن توزيع شقق سكنية للأسر الفقيرة وتتحرك لشمول شرائح أخرى

2022/09/16 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، توزيع شقق سكنية على الأسر الفقيرة في المحافظة، فيما أكد أن التجربة ستتوسع باتجاه شمول شرائح أخرى.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " تم إكمال مجمع سكني يتألف من 320 شقة في المحافظة بالتعاون مع منظمة (الهابيتات)"، لافتا الى ان" الحكومة المحلية في المحافظة ساهمت بتهيئة الشوارع الداخلية والحدائق". وأضاف، أن" الشقق السكنية في المجمع وِزعت بشكل خاص على الأسر الفقيرة لا سيما سكان المنطقة القديمة ممن تأثروا بجرائم عصابات داعش الإرهابية". وأشار إلى أن" التجربة ستتكرر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة أاكثر من مكان في محافظة نينوى وستشمل شرائح أخرى".

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