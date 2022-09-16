صحة كركوك تعلن إكمال تجهيز مركز الكلى التخصصي بقضاء الحويجة

2022/09/16 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة الصحة في محافظة كركوك ، اليوم الجمعة، إكمال تجهيز مركز الكلى التخصصي في قضاء الحويجة تمهيدا لافتتاحه في الأيام المقبلة.وأوضح مدير الدائرة نبيل حمدي بوشناق في تصريح للوكالة الرسمية، أنه “تم إكمال تجهيز مركز الحويجة لغسل الكلی بالأثاث والأجهزة الطبية تمهيدا لافتتاحه في الأيام المقبلة، مبينا، ان “المركز سيكون بسعة 12 سريرا وسيأتي افتتاحه ضمن خطة محافظة كركوك لدعم المناطق المحررة”.وأضاف، أن “مركز الحويجة لغسل الكلی سيقدم خدمة كبيرة لأبناء المنطقة الذين يعانون من الاضطرار للذهاب مسافات بعيدة من أجل تلقي العلاج”.وأشار إلى أن “الشركة المنفذة للمشروع بصدد إكمال المركز الثاني في مركز محافظة كركوك وهو بسعة 63 سريرا ، من أجل افتتاحه والمباشرة باستقبال المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى”.

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