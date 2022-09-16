2022/09/16 | 17:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماعة كردية تستبعد حسم رئاسة الجمهورية وتكشف عن توقعها لانتخابات الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/16 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماعة كردية تستبعد حسم رئاسة الجمهورية وتكشف عن توقعها لانتخابات الاقليم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماعة كردية تستبعد حسم رئاسة الجمهورية وتكشف عن توقعها لانتخابات الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).