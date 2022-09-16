اكتشاف فائدة هامة لبذور الكتان هي خفضها للكوليسترول !

2022/09/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد شعبية الأطعمة الوظيفية بسبب

قدرتها العلاجية ضد أمراض القلب

والأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان، قد

تكون من بين أفضل الأطعمة لوقف انسداد

الشرايين، بعد أن أظهرت دراسة أنها تقلل

من

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