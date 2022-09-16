الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء العاشر والاخير

2022/09/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

زيارة الاربعين وآثارها في النفوس

تعيش البشرية اليوم بعالم يمتد إلى حالة

الجاهلية قبل الإسلام ،فالجاهلية هي

ليست مرحلة زمنية بل هي حالة تظهر وتبرز

في ازمان معينة و

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