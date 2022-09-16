العمليات المشتركة: لم نسجل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية

2022/09/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الجمعة، عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة

الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "نائب قائد

العمليات المشتركة الفريق اول ركن ع

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