2022/09/16 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EdKNN3SrYro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختفاء 730 عراقيا بشكل مفاجئ ودون أي أثر !! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اختفاء 730 عراقيا بشكل مفاجئ ودون أي أثر !! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).