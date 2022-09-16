440 جثة على الأقل.. صور جديدة يُزعم أنها تظهر مقابر جماعية في أوكرانيا

2022/09/16 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورًا لما تزعم أنه موقع مقابر جماعية في إيزيوم، وقالت إنه تم اكتشاف "440 قبرًا بدون شواهد" بعد تحرير المنطقة من القوات الروسية.سبب الوفاة والظروف المحيطة بالمقابر غير واضحة حتى الآن.مراسل CNN بن ينقل لكم المزيد من التفاصيل.

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