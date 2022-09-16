سلطة الطيران: أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينيـة

2022/09/16 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران المدني : أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينيـة بتوجيه رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي ، بتسخير جميع الامكانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام شركات الطيران العاملة في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين لغرض التفويج العكسي لرحلات الزوار ، حيث تم منح أكثر من 600 رحلة جوية […]

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