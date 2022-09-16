2022/09/16 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 038Z91OYPUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: بدء التفويج العكسي لزيارة كربلاء استعدادا لعودة الزائرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: بدء التفويج العكسي لزيارة كربلاء استعدادا لعودة الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).