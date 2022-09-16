بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

2022/09/16 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف …

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