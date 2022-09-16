تنفيذ عملية أمنية مشتركة في الطارمية

2022/09/16 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفذ اللواء الثاني عشر بالحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وشرعت قوة مشتركة من اللواء الثاني عشر بالحشد واللواء التاسع والخمسين بالجيش بعملية أمنية في منطقة الهورة التابعة لقضاء الطارمية، بحثاً عن مطلوبين للقضاء وخلايا الارهاب.

وشملت العملية مسح جميع المواقع والرقع الجغرافية الموضوعة ضمن خطط عمليات البحث والتفتيش، لضمان الاستقرار الأمني في القضاء.

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