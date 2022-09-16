سلطة الطيران المدني: أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينية

2022/09/16 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، عن أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينية.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إنه "وبتوجيه رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي ، بتسخير جميع الامكانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام شركات الطيران العاملة في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين لغرض التفويج العكسي لرحلات الزوار ، حيث تم منح أكثر من 600 رحلة جوية أضافة إلى الرحلات المجدولة لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين ( عليه السلام)".

وأكدت السلطة بحسب البيان أن "تلك التسهيلات في معدل الرحلات الجوية الإضافية كانت خلال 15 يوما فقط والعدد قابل للزيارة نتيجةً الأعداد الكبيرة من الزائرين الوافدين إلى البلاد ومن مختلف الجنسيات والبلدان" .

وأوضحت ان "النقل الجوي في السلطة سيشرف وعلى مدار الساعة على تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران الناقلة للزوار ، إضافةً إلى الرحلات المجدولة للشركات"

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