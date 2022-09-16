علامة على مستويات منخفضة من فيتامين B12 قد تلاحظها

2022/09/16 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية

الأساسية التي لها أغراض عديدة في

الجسم، بما في ذلك الحفاظ على الجهاز

العصبي.

ويمكن أن يسبب انخفاض فيتامين B12 العديد

من المضاعفات، ولكن الخطر الرئيسي هو

تلف غلاف ا

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