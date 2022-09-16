رويترز: توقف صادرات النفط من مرفأ ⁧ البصرة⁩ بسبب تسرب نفطي

2022/09/16 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “رويترز”، الجمعة، بأنّ عمليات تصدير النفط في ميناء البصرة توقف إثر تسريب.ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية قولها، إنّ “صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب التسرب”.[…]

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