2022/09/16 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار رواسي شارل ديغول (فرنسا), (أ ف ب) – شهدت الحركة الجوية في أوروبا اضطرابا الجمعة بسبب إضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين أدى إلى إلغاء ألف رحلة وتأخير أخرى أطول من المعتاد.وأعلن الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية الإضراب للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم، ولكن أيضا لتسريع التوظيف.من جهتها طلبت المديرية العامة الفرنسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضطراب الحركة الجوية في أوربا بسبب إضراب في مطارات فرنسا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضطراب الحركة الجوية في أوربا بسبب إضراب في مطارات فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).