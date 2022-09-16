رسميا.. الفيفا يبت في شكوى لإلغاء تأهل منتخب إلى كأس العالم

2022/09/16 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تأهل الإكوادور إلى نهائيات مونديال 2022 المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه، الجمعة، الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بايرون كاستيو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.

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