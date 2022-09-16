2022/09/16 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة النفط تعلن نجاح الخطة الوقودية للزيارة الأربعينية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:55

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