دولة القانون تحذر من التأخر بتشكيل الحكومة: رواتب الموظفين في خط

2022/09/16 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الجمعة،، أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تستوجب تشكيل الحكومة.

وقال الصيهود في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “العراق يمر بوضع حرج جداً خصوصاً من الناحية الاقتصادية في ظل وجود حكومة تصريف اعمال وعدم قدرتها على تقديم قانون الموازنة”.

وأضاف ان “الحكومة تعمل حاليًا بموازنة ١٢/١ التي سينتهي العمل بها نهاية العام الحالي وهذا يعني ان الوضع اصبح صعبًا بالنسبة لرواتب الموظفين وله انعكاس سلبي على مجمل الواقع الاقتصادي”.

وبين أن “هذه التحديات خطيرة ولابد ان تتشكل حكومة كاملة الصلاحيات لكي تباشر في مهامها اتجاه للبلد”.

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