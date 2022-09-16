2022/09/16 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت مصادر بقطاع النفط العراقي اليوم الجمعة إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت ليل الخميس بسبب تسرب مضيفة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.وذكرت المصادر أن “عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين إصلاح الخلل”، مضيفة أن “الميناء يضم أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل […]

ظهرت المقالة “لن يُعالج قريباً”..



حدث طارئ يوقف تصدير النفط من البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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