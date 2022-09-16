تعرف إلى أول مصارعة مصرية تبلغ نهائي بطولة العالم

2022/09/16 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سمر حمزة أول امرأة مصرية تفوز بالميدالية الفضية في نهائي بطولة العالم للمصارعة النسائية لفئة وزن 75 كجم التي أقيمت في بلغراد، صربيا.

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