كربلاء المقدسة تعتنق الوالهين

2022/09/16 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

إنبثق نور الإمام الحسين صلوات الله

عليه من أقاصي نفسه المحمدية الشريفة

ومن عمق محتوى عصمته الربانية .



نور

جلالي مقدس مبجل توهج لينصع من تلجلج

إنبهاره تأريخا حضاريا يرسخ به أسمى

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