في هذه المناطق.. متنبئ جوي يتوقع هطول زخات أمطار الأسبوع المقبل

2022/09/16 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الجمعة، هطول زخات أمطار في مدن وسط

وشمال وغرب العراق ابتداء من منتصف

الأسبوع، معلنا انتهاء موجات الحر.

ورجح عطية في منشور على فيسبوك،

"استمرار نشاط الرياح الشمالية

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