2022/09/16 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) الجمعة أنه تم توقيف...

ظهرت المقالة الأوربي يفكك شبكة تهرّب عراقيين من كردستان إلى أوروبا عبر طائرات خاصة أولاً على المسلة.

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