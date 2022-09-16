رئيسي: دول أوروبية تواصلت معنا بشأن الأزمة بالعراق

2022/09/16 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الجمعة 09/16/2022، عن طلب دول أوروربية،...

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