2022/09/16 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكد البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد. وقال البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، إن" الدول الأعضاء أشارت إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (طشقند، 24-25 آب/ 2022) وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".وشدّدت دول منظمة شنغهاي للتعاون على "أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب ضمن مهمات سلام، لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب".ودعت الدول الأعضاء إلى "الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".وجاء في بيانها: "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار"، مشددةً على "أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية في أسرع وقت ممكن".وأكدت الدول الأعضاء الـ8 في منظمة شنغهاي للتعاون، أنّه "من المهم تنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج إيران النووي".ولفت في البيان الختامي إلى كونها "تعتبر التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمراً مهماً، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، تدعو جميع المشاركين إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية".وعارضت الدول "استخدام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال العسكرية ودعمت إطلاق اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".وأعربت الدول الأعضاء عن "اعتزامها وضع قائمة واحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة".وأضافت "ستسعى الدول الأعضاء، وفقاً لقوانينها الوطنية وعلى أساس التوافق، إلى تطوير مبادئ ومناهج مشتركة لتشكيل قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، والتي تنصّ على حظر أنشطتها على أراضي أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون".كما أشارت دول منظمة شنغهاي إلى نتائج "التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أجرتها السلطات المختصة في الدول الأعضاء في المنظمة "بابي أنتي تيرور - 2021"، والعملية الحدودية المشتركة لأجهزة الحدود للسلطات المختصة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "التضامن 2019-2021"، وكذلك الرئاسة الفعالة للهند في مجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2021-2022".ووقع رؤساء الدول المشاركة "إعلان سمرقند"، في ختام اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مركزها في سمرقند، أوزبكستان.

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