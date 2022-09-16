“رويترز”: تسرب يوقف عمليات تصدير النفط في ميناء البصرة

2022/09/16 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “رويترز”، الجمعة، بأنّ عمليات تصدير النفط في ميناء البصرة توقف إثر تسريب.

ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية قولها، إنّ “صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب التسرب”.

وأضحت إلى أن “عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل، الذي قد يستقرق أكثر من أسبوع”.

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