المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الأساسي بــ 50 نقطة أساس

2022/09/16 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خفض البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الأساسي بواقع 0.5 بالمائة إلى 7.5 بالمائة سنويا.وأفاد المركزي الروسي، بأن مجلس إدارة البنك المركزي الروسي قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 بالمائة سنويا، مشيرا …

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