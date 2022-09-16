2022/09/16 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، استنفار كافة الإمكانات البشرية والفنية لإنجاح زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.وقال الوكيل الاداري لوزارة التجارة ستار الجابري الذي يشرف على عملية نقل الزوار في كربلاء المقدسة مع فريق فني ادري يضم عدد من المدراء العامين ومعاونيهم فضلا عن ملاكات خدمية وإدارية وفنية في […]

ظهرت المقالة بمشاركة اكثر من 700 شاحنة وناقلة..



التجارة تستنفر إمكانياتها لإنجاح الزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.

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