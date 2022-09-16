2022/09/16 | 20:01 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تستنفر إمكانياتها لإنجاح زيارة الأربعين بمشاركة اكثر من 700 شاحنة وناقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/16 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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