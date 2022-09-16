العراق يعلن اعادة تصدير نفط البصرة بعد توقف لمدة ثلاث ساعات

2022/09/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

اعلنت إدارة شركة نفط البصرة ، الجمعة، عن اعادة تصدير نفط البصرة عبر المنصات البحرية بعد توقف لمدة ثلاث ساعات بسبب تسرب نفي في المياه، مفندة الانباء التي تحدثت عن توقف تصدير النفط لمدة اسبوع عبر البصرة.

وقال معاون مدير الشركة لشؤون الإنتاج والجهد الوطني باسم الغالبي في حديث لـ (بغداد اليوم ) انه "تمت اعادة تصدير النفط عبر ميناء البصرة النفطي بعد خلل حدث في المنصة A المعروفة بمنظومة الفوائض النفطية والتي تأخذ الفوائض من اذرع التحميل وغيرها وبعد حصول العطل الفني واحداث تسرب للبحر تم معالجة الخلل خلال ثلاث ساعات بعدها تم استئناف التصدير في الساعة الرابعة والنصف عصرا".

واضاف ان "توقف التصدير امتد إلى 16 ساعة فقط تم فقدان إنتاج بموجبه 600 الف برميل وسيتم تعويض الكمية بعد استئناف التصدير بشكل طبيعي بطاقة تصديرية تصل مليون وربع المليون برميل يوميا من الميناء فيما يكون إنتاج المحافظة بشكل عام حوالي ثلاثة ملايين وثلاث مائة وخمسين الف برميل يوميا ".

وابدى الغالبي استغرابه من" تصريحات مغلوطة نشرتها بعض وسائل الاعلام والتي كان مفادها ان التصدير سيتوقف اسبوعا كاملا إضافة إلى أن النضوح النفطي كان من العوامات وهذه معلومات غير صحيحة مبينا ان " التصدير عاد بشكل طبيعي داخل الشركة إلى الموانئ النفطية".

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