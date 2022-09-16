الدفاع المدني يخمد حريقا داخل فندق وحسينية ويخلي النزلاء وسط كربلاء

2022/09/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت مديرية الدفاع المدني عن السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مخالف فوق سطح بناية متعددة الطوابق مشغولة من فندق وحسينية وسط محافظة كربلاء المقدسة.وقالت المديرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مخالف فوق سطح بناية متعددة الطوابق مشغولة من فندق وحسينية ضيوف العراق وسط محافظة كربلاء المقدسة بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

واضافت ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وباشرت بعمليات الاقتحام والدخول وسط البناية وإخراج النزلاء وإسعاف المصابين منهم بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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