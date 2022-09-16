2022/09/16 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، تغريدة بذكرى الزيارة الاربعينية.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم): "️أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية وإلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف، في هذه المناسبة العظيمة، أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف : "️نهضة الإمام الحسين كانت وستبقى ثورة الحرية والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد، ليُقدم لنا الإمام وآل بيته وصحبه درساً بليغ الأثر يتردد صداه عبر الأزمنة في أن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفرّ منها مهما كانت الأثمان غالية".

وأكد أنه "️علينا أن نستلهم من عبق هذه الذكرى الخالدة، وأن ننهل من معانيها النبيلة، مساراً في تطبيق الإصلاح الحقيقي نحو دولة قوية مقتدرة خادمة وحامية للشعب تعكسُ إرادته الحرّة وتطلعاته نحو وطن يأخذ مكانته الحضارية في المنطقة والعالم".

وتابع: "️أحيّي الجموع المليونية الراجلة نحو كربلاء الإباء حيث تتجسد أروع القيم الإنسانية النبيلة، وأحيّي جموع المتطوعين القائمين لخدمة زوار أبي الأحرار القادمين من كل حدب وصوب، تجسيداً حياً لمناقب الكرم والضيافة العراقية الأصيلة، وأحيّي أبناء قواتنا الأمنية البطلة القائمين على حماية هذا التجمع المليوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يغرد بذكرى الزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يغرد بذكرى الزيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).