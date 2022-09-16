2022/09/16 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية وإلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف، في هذه المناسبة العظيمة، أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) المركز الخبري الوطني.

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