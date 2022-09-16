بلينكن يتحدث عن

2022/09/16 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن روسيا تتصرّف بشكل "مروّع" وارتكبت على الأرجح جرائم حرب، وذلك بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا.

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