إسبانيا تواجه الأردن ودياً تحضيراً للمونديال

2022/09/16 | 20:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستخوض إسبانيا مباراتها التجريبية الوحيدة قبل كأس العالم لكرة القدم أمام الأردن في عمان قبل ثلاثة أيام من انطلاق النهائيات في قطر.وأعلن الاتحادان الإسباني والأردني، الجمعة، عن خوض اللقاء يوم 17 تشرين الثاني.وبسبب ضيق الوقت مع توقف منافسات الدوري الإسباني في العاشر من نوفمبر سيكتفي فريق المدرب لويس إنريكي بخوض لقاء […]

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