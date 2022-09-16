2022/09/16 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة العراق يسـتأنف تصدير النفط بعد معالجة التسريب في منظومة الخزانات بميناء البصرة أولاً على المسلة.

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