أسعار النفط ترتفع بنحو طفيف فوق 91 دولاراً للبرميل

2022/09/16 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعسجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، متجاوزة حاجز الـ 91 دولاراً للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة من مزيج برنت مسجلة 91.48 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق على 90.48 دولاراً أمس.وسجلت العقود الآجلة من الخام الأميركي ارتفاعاً أيضاً بـ 85.31 دولاراً للبرميل.

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