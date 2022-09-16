الإطار يجدد اصراره على شياع ويؤكد: البرلمان سيمنحه الثقة في هذا الموعد

2022/09/16 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الاطار التنسيقي ، اليوم الجمعة ، تأكيده على ابقاء ترشيح محمد شياع لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا عدم طرحه اي مخطط لاستبدال شياع في الوقت الراهن.

وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “امر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني حسم باتفاق وتوافق جميع القوى السياسية العراقية ولا تراجع عن هذا الامر”.

وبين الحمامي ان ” بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين بايام قليلة سيتم حسم تشكيل الحكومة الجديدة خصوصًا ان مرشح الاطار لرئاسة الوزراء مدعوم من قبل الاغلبية البرلمانية”.

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