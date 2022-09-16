2022/09/16 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..قيادة الدفاع الجوي تعلن تشغيل اول رادار فرنسي متطور في العراق

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