الاطار: ملف الهول يمثل اولوية قصوى في الامن القومي -عاجل

2022/09/16 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الجمعة، عن الاولوية القصوى في الامن القومي العراقي للمرحلة القادمة، ابرزها مخيم الهول السوري.وقال المعموري لـ( بغداد اليوم)، إن "مخيم الهول السوري ما هو الا مخطط تديره دوائر مخابراتية دولية ومنها البيت الابيض من اجل ادامة حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط واستخدامه كورقة لتحقيق اهداف جيوسياسية للحفاط على مصالحها ".واضاف المعموري ان"العراق امام تهديد يمثله 20 الف متطرف اغلبهم من الجيل الرابع موجودين في الهول السوري الذي بات اكبر تهديد للامن في العالم بحماية امريكية مباشرة".واشار الى ان" الهول السوري يمثل اولوية قصوى في الامن القومي العراقي للمرحلة القادمة خاصة مع قتل بعض الارهابيين الذين تبين بانهم تسللوا الى البلاد مؤخرا ما يستدعي موقف حازم ازاء تهديد حقيقي للامن والاستقرار اذا ما عرفنا بان من انشئ المخيم ودعم التطرف بداخله سوف يستغله في اثارة الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار".

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